TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Hatayspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Hatayspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Hatayspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında lider Hatayspor'u konuk eden Bursaspor, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Hatayspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında lider Hatayspor'u konuk eden Bursaspor, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Maçtan dakikalar


10. dakikada savunmanın hatalı pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


14. dakikada Kubilay'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topu Akın çeldi. Müsait durumda topla buluşan Onur'un şutunu Akın son anda kornere çeldi.


45. dakikada Selim'in sağ kanattan ortaladığı topa Caner Hüseyin düzgün kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. 1-1


48. dakikada Seleznov'un pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Kubilay'ın şutunu Akın son anda kornere çeldi.


58. dakikada rakiplerinden sıyrılan Rayane'nin ceza sahası dışından çektiği şutu Çağlar, kornere tokatladı.


73. dakikada Özer'in sol kanattan ceza sahası içerisine girer girmez vurduğu şutu Akın köşeden kornere çeldi.


75. dakikada Özer'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top direkten oyun alınana geri geldi. İkinci pozisyonda tekrar kafayı vuran Kubilay'ın şutu direğe çarparak auta gitti.


82. dakikada Selim'in içeriye çevirdiği Onur istediği gibi uzaklaştıramadı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gökhan'ın şutunu son anda Çağlar kurtardı.


90+1. dakikada Onur'un sol kanattan çevirdiği top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Burak Altıparmak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kapluhan xx, Gökhan Barcın xx


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Abdullahi Shehu xx, Sedat Dursun xx, Mamadou Diarra xx, Onur Atasayar xx, Aykut Akgün xx, Burak Altıparmak xxx (Selçuk Şahin dk. 90+5 ?), Burak Kapacak xx (Ali Akman dk. 81 xx), Emirhan Aydoğan xx, Kubilay Kanatsızkuş xx, Yevhen Seleznov xxx (Özer Hurmacı dk. 67 xx)


Yedekler: Onurcan Piri, Cüneyt Köz, Jani Atanasov, Recep Aydın, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Hatayspor: Akın Alkan xx, Furkan Şeker xx (Helder Borbosa dk. 75 xx), Soner Örnek xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Aabid Rayane xx, Selim Ilgaz xxx (Alican Özfesli dk. 83 xx), Gökhan Karadeniz xx (Mirkan Aydın dk. 90 ?), Caner Hüseyin Bağ xxx, Idır Ouali xx


Yedekler: Ömer Alıcı, Mirkan Aydın, Yasin Güreler, Buğra Temel, Muhammed Samed Karakoç


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Goller: Yevhen Seleznov (dk. 10), Burak Altıparmak (dk. 90+1) (Bursaspor), Caner Hüseyin Bağ (dk. 45) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Aykut Akgün, Özer Hurmacı (Bursaspor) Sadi Karaduman (Hatayspor) - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Fehmi Kubilay, Hatayspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Liverpool'un eski oyuncusu Samed Yeşil, Ankara Demirspor'a transfer oldu
F.Bahçe, TFF ve MHK'den hakemlerin sorgulanıp sorgulanmadığının açıklamasını istedi Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz

Son Dakika Haberleri
00:54 Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor
00:49 Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor
00:29 Teksüt Bandırma 86-80 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:14 Tottenham, deplasmanda Norwich City'e takıldı | Premier Lig günün sonuçları - Son Dakika Spor
00:14 Ünal Karaman'dan istifa iddialarına yanıt: "Benden duyarsınız" - Son Dakika Spor
00:11 Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 01:17:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Hatayspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]