TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Osmanlıspor: 1

90+3. dakikada sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Ramazan Keskin 'in vuruşunda top filelere gitti. 3-1

89. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Beykan Şimşek , kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldı. Beykan'ın yerden vuruşunu kaleci Çağlar kurtararak mutlak golü önledi.

28. dakikada Emirhan Aydoğan 'ın sol kanattan içeriye gönderdiği topa Kubilay etkili vursa da, kaleci Mele topu sağından çelmeyi başardı. Kaleciden seken topu Abdullahi Shehu topu tamamlayarak filelerle buluşturdu. 1-0

3. dakika Kubilay'ın etkili getirdiği topla buluşan Igor, topu arka direkte Burak Kapacak ile buluşturdu. Kapacak'ın bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Mele çeldi.

Bursaspor TFF 1. Lig'in 4. haftasında Osmanlıspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibinin 3-1 üstünlüğüyle bitti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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