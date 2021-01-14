TFF 1. Lig'de 10 haftalık program açıklandı

TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısının 18-27. hafta maç fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde maç programı şöyle:

18. hafta

23 Ocak Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

24 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor (Stat henüz açıklanmadı)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Aktepe)

16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Giresun Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Pazartesi:

16.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19. hafta

29 Ocak Cuma:

19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ocak Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)

1 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20. hafta

5 Şubat Cuma:

19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Menemenspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

7 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

8 Şubat Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)

21. hafta

12 Şubat Cuma:

19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Şubat Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

22. hafta

19 Şubat Cuma:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)

16.00 Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)

16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Giresunspor-Ankaraspor (Giresun Atatürk)

19.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Şubat Pazar:

13.00 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

23. hafta

23 Şubat Salı:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Altay-Altınordu (Bornova Aziz Kocaoğlu)

24 Şubat Çarşamba:

13.30 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

16.00 Yılport Samsunspor-Eskişehirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)

25 Şubat Perşembe:

13.00 Beypiliç Boluspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bolu Atatürk)

16.00 Ankaraspor-Tuzlaspor (Osmanlı)

19.00 Bursaspor-Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

24. hafta

27 Şubat Cumartesi:

16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

28 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)

16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)

1 Mart Pazartesi:

13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor (Balıkesir Atatürk)

25. hafta

5 Mart Cuma:

19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

6 Mart Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ankaraspor-Menemenspor (Osmanlı)

19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

7 Mart Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

8 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

26. hafta

12 Mart Cuma:

19.00 Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Giresun Atatürk)

13 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

14 Mart Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

27. hafta

19 Mart Cuma:

19.00 Altay-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Mart Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Giresunspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)

19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)