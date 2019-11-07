Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

7 saat önce

TFF 1. Lig'de 11. hafta yarın Adana Demirspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de 11. hafta yarın Adana Demirspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

9 Kasım Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Giresunspor- Osmanlıspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altay- Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

10 Kasım Pazar:

14.00 Keçiörengücü- Adanaspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Boluspor- Bursaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Balıkesirspor- Altınordu (Balıkesir Atatürk)

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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