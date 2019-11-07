Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi Adana'da açılıyor!
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi Adana'da açılıyor!

TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi Adana'da açılıyor!

7 saat önce

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi Adana'da açılıyor!, System.String[]

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


19.00 Adana Demirspor- Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)


9 Kasım Cumartesi:


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)


16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


16.30 Giresunspor- Osmanlıspor (Giresun Atatürk)


19.00 Altay- Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)


10 Kasım Pazar:


14.00 Keçiörengücü- Adanaspor (Aktepe)


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


16.30 Boluspor- Bursaspor (Bolu Atatürk)


19.00 Balıkesirspor- Altınordu (Balıkesir Atatürk)

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim Stadı, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:15 
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