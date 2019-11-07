TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi Adana'da açılıyor!

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



19.00 Adana Demirspor- Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)



9 Kasım Cumartesi:



14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.30 Giresunspor- Osmanlıspor (Giresun Atatürk)



19.00 Altay- Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)



10 Kasım Pazar:



14.00 Keçiörengücü- Adanaspor (Aktepe)



14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.30 Boluspor- Bursaspor (Bolu Atatürk)



19.00 Balıkesirspor- Altınordu (Balıkesir Atatürk)

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