TFF 1. Lig'de 12. hafta başlıyor

TFF 1. Lig'in 12. haftası, Tuzlaspor- İstanbulspor ve Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)
19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Giresunspor- Eskişehir (Giresun Atatürk)
16.00 Beypiliç Boluspor- Altay (Atatürk)
16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Samsun Atatürk)
6 Aralık Pazar:
16.00 Altınordu- Ankara Keçiörengücü (Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
Not: Ankaraspor- Adanaspor karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kaynak: AA
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