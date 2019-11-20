Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 22 Kasım Cuma: 19.00 Adanaspor-Giresunspor: Kadir Sağlam23 Kasım Cumartesi: 14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak16.

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


22 Kasım Cuma:


19.00 Adanaspor- Giresunspor: Kadir Sağlam


23 Kasım Cumartesi:


14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak


16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak


19.00 Bursaspor-Keçiörengücü: Bülent Birincioğlu


24 Kasım Pazar:


14.00 Hatayspor- İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç


16.30 Ekol Göz Menemenspor- Balıkesirspor: Suat Arslanboğa


16.30 Osmanlıspor- Adana Demirspor: Murat Erdoğan


19.00 Akhisarspor- Altay: Erkan Özdamar


25 Kasım Pazartesi:


19.00 Altınordu- Boluspor: Yasin Kol

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Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:16 
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