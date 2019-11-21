Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 12. hafta yarın Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de 12. hafta yarın Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.


5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesinin başlangıç saati 19.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:


19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

23 Kasım Cumartesi:


14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)

24 Kasım Pazar:


14.00 Hatayspor- İstanbulspor (Antakya)

16.30 Ekol Göz Menemenspor- Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.30 Osmanlıspor- Adana Demirspor (Osmanlı)

19.00 Akhisarspor- Altay (Spor Toto Akhisar)

25 Kasım Pazartesi:


19.00 Altınordu- Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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