TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 12. hafta yarın Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.



5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesinin başlangıç saati 19.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:



19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

23 Kasım Cumartesi:



14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)

24 Kasım Pazar:



14.00 Hatayspor- İstanbulspor (Antakya)

16.30 Ekol Göz Menemenspor- Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.30 Osmanlıspor- Adana Demirspor (Osmanlı)

19.00 Akhisarspor- Altay (Spor Toto Akhisar)

25 Kasım Pazartesi:



19.00 Altınordu- Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)