TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 12. hafta yarın Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesinin başlangıç saati 19.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
23 Kasım Cumartesi:
14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)
24 Kasım Pazar:
14.00 Hatayspor- İstanbulspor (Antakya)
16.30 Ekol Göz Menemenspor- Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.30 Osmanlıspor- Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor- Altay (Spor Toto Akhisar)
25 Kasım Pazartesi:
19.00 Altınordu- Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)