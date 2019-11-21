Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi Adana'da açılıyor!
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi Adana'da açılıyor! - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi Adana'da açılıyor!

6 saat önce

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesinin başlangıç saati 19.00.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)23 Kasım Cumartesi: 14.

TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi Adana'da açılıyor!, System.String[]

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesinin başlangıç saati 19.00.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


19.00 Adanaspor- Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)


23 Kasım Cumartesi:


14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)


16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eskişehir Yeni)


19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)


24 Kasım Pazar:


14.00 Hatayspor- İstanbulspor (Antakya)


16.30 Ekol Göz Menemenspor- Balıkesirspor (Menemen İlçe)


16.30 Osmanlıspor- Adana Demirspor (Osmanlı)


19.00 Akhisarspor- Altay (Spor Toto Akhisar)


25 Kasım Pazartesi:


19.00 Altınordu- Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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Fatih Terim Stadı, Fatih Terim, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:51 
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