TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi Adana'da açılıyor!

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesinin başlangıç saati 19.00.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



19.00 Adanaspor- Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)



23 Kasım Cumartesi:



14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)



16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eskişehir Yeni)



19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)



24 Kasım Pazar:



14.00 Hatayspor- İstanbulspor (Antakya)



16.30 Ekol Göz Menemenspor- Balıkesirspor (Menemen İlçe)



16.30 Osmanlıspor- Adana Demirspor (Osmanlı)



19.00 Akhisarspor- Altay (Spor Toto Akhisar)



25 Kasım Pazartesi:



19.00 Altınordu- Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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