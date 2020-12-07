TFF 1. Lig'de 13. hafta başlıyor - Son Dakika

TFF 1. Lig'de 13. hafta başlıyor

07.12.2020 09:59
TFF 1. Lig'de 13. hafta başlıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'in 13. haftası, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor, Eskişehirspor-Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor-Menemenspor maçlarıyla başlayacak.

TFF 1. Lig'in 13. haftası, Royal Hastanesi Bandırmaspor- Bursaspor, Eskişehirspor-Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor-Menemenspor maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü- Giresunspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor- Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay- Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bandırmaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 13. hafta başlıyor - Son Dakika Spor


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