TFF 1. Lig'de 13. hafta, İstanbul derbisiyle açılıyor!

İstanbul ekiplerinden İstanbulspor ve Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
30 Kasım Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü- Altınordu (Aktepe)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Adanaspor- Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)
1 Aralık Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14.00 Giresunspor- Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay- Eskişehirspor (Menemen İlçe)
2 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Hatayspor (Balıkesir Atatürk)