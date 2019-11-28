Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 13. hafta, İstanbul derbisiyle açılıyor!
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 13. hafta, İstanbul derbisiyle açılıyor! - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 13. hafta, İstanbul derbisiyle açılıyor!

6 saat önce

İstanbul ekiplerinden İstanbulspor ve Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'de 13. hafta, İstanbul derbisiyle açılıyor!, System.String[]

İstanbul ekiplerinden İstanbulspor ve Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


30 Kasım Cumartesi:


14.00 Keçiörengücü- Altınordu (Aktepe)


16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)


19.00 Adanaspor- Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)


1 Aralık Pazar:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


14.00 Giresunspor- Adana Demirspor (Giresun Atatürk)


16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)


19.00 Altay- Eskişehirspor (Menemen İlçe)


2 Aralık Pazartesi:


19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Hatayspor (Balıkesir Atatürk)


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:54 
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