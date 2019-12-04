TFF 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! Suat Arslanboğa'ya...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:



6 Aralık Cuma:



19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Sarper Barış Saka



7 Aralık Cumartesi:



14.00 Hatayspor- Boluspor: Kadir Sağlam



16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker



19.00 Akhisarspor- İstanbulspor: Bülent Birincioğlu



8 Aralık Pazar:



14.00 Osmanlıspor- Altay: Mert Güzenge



16.30 Altınordu- Adanaspor: Atilla Karaoğlan



16.30 Bursaspor- Giresunspor: Onur Özütoprak



19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa



9 Aralık Pazartesi:



19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: Turgut Doman



