Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! Suat Arslanboğa'ya...
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! Suat Arslanboğa'ya... - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! Suat Arslanboğa'ya...

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar: 6 Aralık Cuma: 19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Sarper Barış Saka7 Aralık Cumartesi: 14.00 Hatayspor-Boluspor: Kadir Sağlam16.

TFF 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! Suat Arslanboğa'ya..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:


6 Aralık Cuma:


19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Sarper Barış Saka


7 Aralık Cumartesi:


14.00 Hatayspor- Boluspor: Kadir Sağlam


16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker


19.00 Akhisarspor- İstanbulspor: Bülent Birincioğlu


8 Aralık Pazar:


14.00 Osmanlıspor- Altay: Mert Güzenge


16.30 Altınordu- Adanaspor: Atilla Karaoğlan


16.30 Bursaspor- Giresunspor: Onur Özütoprak


19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa


9 Aralık Pazartesi:


19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: Turgut Doman


Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Eskişehirspor, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:05 
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