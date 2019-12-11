TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle: 13 Aralık Cuma: 19.00 Altay-Adana Demirspor: Kadir Sağlam14 Aralık Cumartesi: 14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor: Emre Malok14.

TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:


13 Aralık Cuma:


19.00 Altay- Adana Demirspor: Kadir Sağlam


14 Aralık Cumartesi:


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Giresunspor: Emre Malok


14.00 Boluspor- Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan


16.30 İstanbulspor- Eskişehirspor: Yasin Kol


19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bülent Birincioğlu


15 Aralık Pazar:


14.00 Keçiörengücü- Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu


16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan


19.00 Altınordu- Bursaspor: Caner Ak


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:04 
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