TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.



Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; TFF 1. Lig'in 15. haftasında 13, 14 ve 15 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:



13 Aralık Cuma



19.00 Altay - Adana Demirspor: Kadir Sağlam



14 Aralık Cumartesi



14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Giresunspor: Emre Malok



14.00 Boluspor - Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan



16.30 İstanbulspor - Eskişehirspor: Yasin Kol



19.00 Adanaspor - Menemenspor: Bülent Birincioğlu



15 Aralık Pazar



14.00 Keçiörengücü - Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu



14.00 Ümraniyespor - Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu



16.30 Balıkesirspor - Akhisarspor: Yiğit Arslan



19.00 Altınordu - Bursaspor: Caner Ak - İSTANBUL