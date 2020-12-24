TFF 1. Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika

TFF 1. Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor

24.12.2020 10:33
TFF 1. Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de 16. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

TFF 1. Lig'de 16. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Altay, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

26 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor- Altınordu (Vefa)

13.30 Beypiliç Boluspor- İstanbulspor (Bolu Atatürk)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor- Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

27 Aralık Pazar:

13.30 Menemenspor- Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)

16.00 Akhisarspor- Giresunspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursaspor- Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Futbol Federasyonu, Ümraniyespor, Sigorta, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika Spor


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