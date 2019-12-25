TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
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TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynayacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynayacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.


TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'in 17. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:


27 Aralık Cuma


19.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük: Alper Çetin


28 Aralık Cumartesi


14.00 Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan


16.30 Bursaspor - Hatayspor: Volkan Bayarslan


16.30 Balıkesirspor - Osmanlıspor: Sarper Barış Saka


19.00 Altınordu - Menemenspor: Kutluhan Bilgiç


29 Aralık Pazar


14.00 Boluspor - Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu


14.00 Keçiörengücü - Akhisarspor: Cihan Aydın


16.30 İstanbulspor - Adana Demirspor: Yiğit Arslan


19.00 Altay - Giresunspor: Erkan Özdamar - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:19 Kaynak: İHA
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