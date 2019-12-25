TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynayacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.



TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'in 17. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:



27 Aralık Cuma



19.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük: Alper Çetin



28 Aralık Cumartesi



14.00 Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan



16.30 Bursaspor - Hatayspor: Volkan Bayarslan



16.30 Balıkesirspor - Osmanlıspor: Sarper Barış Saka



19.00 Altınordu - Menemenspor: Kutluhan Bilgiç



29 Aralık Pazar



14.00 Boluspor - Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu



14.00 Keçiörengücü - Akhisarspor: Cihan Aydın



16.30 İstanbulspor - Adana Demirspor: Yiğit Arslan



19.00 Altay - Giresunspor: Erkan Özdamar - İSTANBUL