TFF 1. Lig'de 19. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 19. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 19. haftanın perdesi açılıyor

7 saat önce

Haftanın açılış mücadelesinde Akhisarspor, Bursaspor'u ağırlayacak.

TFF 1. Lig'de 19. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

Haftanın açılış mücadelesinde Akhisarspor, Bursaspor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)


25 Ocak Cumartesi:


14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Giresun Atatürk)


16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü (Osmanlı)


19.00 Altay- İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


26 Ocak Pazar:


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Erzurum Kazım Karabekir)


14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor (Antakya Atatürk)


16.30 Eskişehirspor- Adanaspor (Zafer)


19.00 Adana Demirspor- Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)


27 Ocak Pazartesi:


19.00 Fatih Karagümrük- Altınordu (Vefa)

Bursaspor, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Akhisar ve Ankara'daki depremler sonrası toplamda 232 artçı sarsıntı meydana geldi
Manisa'daki deprem anı kamerada! Kafedeki herkes bir tarafa savruldu AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 13'üncü gün

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:22:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig'de 19. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]