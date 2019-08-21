TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 2. haftada görev alacak hakemler şunlar:
23 Ağustos Cuma:
20.00 Boluspor- Adana Demirspor: Ramazan Keleş
24 Ağustos Cumartesi:
16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor: Hakan Ceylan
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
21.45 Altınordu- Fatih Karagümrük: Turgut Doman
25 Ağustos Pazar:
17.00 Ümraniyespor- Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu
19.15 Menemenspor- Hatayspor: Caner Ak
21.45 Bursaspor-Akhisarspor: Sarper Barış Saka
21.45 Adanaspor- Eskişehirspor: Alper Çetin
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 İstanbulspor- Altay: Özgüç Türkalp
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