Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!
Son Dakika Spor Haber

TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 2. haftada görev alacak hakemler şunlar: 23 Ağustos Cuma: 20.00 Boluspor-Adana Demirspor: Ramazan Keleş24 Ağustos Cumartesi: 16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor: Hakan Ceylan21.

TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 2. haftada görev alacak hakemler şunlar:


23 Ağustos Cuma:


20.00 Boluspor- Adana Demirspor: Ramazan Keleş


24 Ağustos Cumartesi:


16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor: Hakan Ceylan


21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker


21.45 Altınordu- Fatih Karagümrük: Turgut Doman


25 Ağustos Pazar:


17.00 Ümraniyespor- Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu


19.15 Menemenspor- Hatayspor: Caner Ak


21.45 Bursaspor-Akhisarspor: Sarper Barış Saka


21.45 Adanaspor- Eskişehirspor: Alper Çetin


26 Ağustos Pazartesi:


20.00 İstanbulspor- Altay: Özgüç Türkalp

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Boluspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Valiliğinin Suriyelilere verdiği süre uzatılabilir
Aşk yaşadıkları söylenen Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım Bodrum'da görüntülendi Gözleri önünde annesi bıçaklanan kızın feryadı: Anne lütfen ölme AK Parti Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı davet etmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 15:55:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]