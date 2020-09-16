TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı 18, 19, 20 ve 21 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmaları yönetecek hakemler de belli oldu. TFF 1. Lig'de 2. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle: 18 Eylül Cuma 19.00 Eskişehirspor - Adanaspor: Çağdaş Altay 19 Eylül Cumartesi 14.00 Bandırmaspor - Akhisarspor: Hakan Ceylan 14.00 Tuzlaspor - Balıkesirspor: Murat Erdoğan 19.00 Altınordu - Bursaspor: Mert Güzenge 20 Eylül Pazar 14.00 Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor: Burak Pakkan 16.30 İstanbulspor - Altay: Alper Çetin 19.00 Giresunspor - Menemenspor: Cihan Aydın 21 Eylül Pazartesi 19.00 Adana Demirspor - Boluspor: Emre Malok 19.00 Samsunspor - Ümraniyespor: Yiğit Arslan - İSTANBUL

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