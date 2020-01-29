TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar: 31 Ocak Cuma: 19.00 Adanaspor-Osmanlıspor: Ramazan Keleş1 Şubat Cumartesi: 14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor: Burak Şeker16.

TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:


31 Ocak Cuma:


19.00 Adanaspor- Osmanlıspor: Ramazan Keleş


1 Şubat Cumartesi:


14.00 Keçiörengücü- Adana Demirspor: Burak Şeker


16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka


19.00 Ekol Göz Menemenspor- Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu


2 Şubat Pazar:


14.00 Hatayspor- Giresunspor: Yiğit Arslan


16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Altay: Alper Çetin


16.30 Altınordu-Akhisarspor: Erkan Özdamar


19.00 Bursaspor- Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç


3 Şubat Pazartesi:


19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak


Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Osmanlıspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:13 
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