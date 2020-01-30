TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 20. hafta, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de 20. hafta, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Adanaspor, saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü- Adana Demirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor- Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

2 Şubat Pazar:

14.00 Hatayspor- Giresunspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Altay (Balıkesir Atatürk)

16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Bursaspor- Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Şubat Pazartesi:

19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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