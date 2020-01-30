TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor

Haftanın açılış maçında Adanaspor, saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)



1 Şubat Cumartesi:



14.00 Keçiörengücü- Adana Demirspor (Aktepe)



16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)



19.00 Ekol Göz Menemenspor- Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)



2 Şubat Pazar:



14.00 Hatayspor- Giresunspor (Antakya Atatürk)



16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Altay (Balıkesir Atatürk)



16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



19.00 Bursaspor- Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



3 Şubat Pazartesi:



19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)