TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor

6 saat önce

Haftanın açılış maçında Adanaspor, saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

Haftanın açılış maçında Adanaspor, saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)


1 Şubat Cumartesi:


14.00 Keçiörengücü- Adana Demirspor (Aktepe)


16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)


19.00 Ekol Göz Menemenspor- Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)


2 Şubat Pazar:


14.00 Hatayspor- Giresunspor (Antakya Atatürk)


16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Altay (Balıkesir Atatürk)


16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


19.00 Bursaspor- Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


3 Şubat Pazartesi:


19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Osmanlıspor, Fatih Terim, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 30 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Hazer Amani, eşi Sıla'nın hamile olduğu haberler için ilk kez konuştu Ayakkabıyı deneyip, çaldılar Evden ayrılan genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:24:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]