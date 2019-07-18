TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi

TFF 1. Lig 2019-2020 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleşti.

TFF 1. Lig 2019-2020 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleşti.



2019-2020 sezonu TFF 1. Lig fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşti. Fikstür çekimine TFF Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın ve 1. Lig kulüplerinin başkanları ile temsilcileri katılım gösterdi. Kura çekimi öncesinde konuşan Yılmaz Büyükaydın, "Futbol tutkusu yüksek şehirlerin takımların mücadele ettiği, TFF'nin göz bebeği bir organizasyondur. Süper Lig gibi 1. Lig de rekabet seviyesi üst seviyededir ve ayrı bir renk katmaktadır. Futbolda şampiyonluk çok değerlidir ama saygı ve fair-play de şampiyonluk kadar önemlidir. Federasyon olarak kulüplerimizin yanındayız. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.



TFF 1. Lig, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 24. ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.



Fikstür çekimin ardından TFF 1. Lig'de ilk hafta programı şöyle oldu:



Altay - Ümraniyespor



Adana Demirspor - Balıkesirspor



Osmanlıspor - Boluspor



Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İstanbulspor



Eskişehirspor - Keçiörengücü



Akhisarspor - Adanaspor



Fatih Karagümrük - Bursaspor



Hatayspor - Altınordu



Giresunspor - Menemenspor - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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