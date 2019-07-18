Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi
Son Dakika Spor Haber

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi

9 dakika önce

TFF 1. Lig 2019-2020 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleşti.

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi, System.String[]
TFF 1. Lig 2019-2020 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleşti.

2019-2020 sezonu TFF 1. Lig fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşti. Fikstür çekimine TFF Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın ve 1. Lig kulüplerinin başkanları ile temsilcileri katılım gösterdi. Kura çekimi öncesinde konuşan Yılmaz Büyükaydın, "Futbol tutkusu yüksek şehirlerin takımların mücadele ettiği, TFF'nin göz bebeği bir organizasyondur. Süper Lig gibi 1. Lig de rekabet seviyesi üst seviyededir ve ayrı bir renk katmaktadır. Futbolda şampiyonluk çok değerlidir ama saygı ve fair-play de şampiyonluk kadar önemlidir. Federasyon olarak kulüplerimizin yanındayız. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.

TFF 1. Lig, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 24. ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Fikstür çekimin ardından TFF 1. Lig'de ilk hafta programı şöyle oldu:

Altay - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Balıkesirspor

Osmanlıspor - Boluspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İstanbulspor

Eskişehirspor - Keçiörengücü

Akhisarspor - Adanaspor

Fatih Karagümrük - Bursaspor

Hatayspor - Altınordu

Giresunspor - Menemenspor - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Büyükaydın, Hasan Doğan, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Kavalcı: Abdullah Avcı 3 transfer istedi Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı Fenerbahçe Beko Derrick Williams'ı kadrosuna kattı Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:39:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]