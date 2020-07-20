TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu raporu

Ligde 33. hafta maçlarından sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Hatayspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor da son haftada Süper Lig vizesi aldı. Sezon içinde 4 takımın ilk sırada bulunduğu ligde Hatayspor 26, Cesar Grup Ümraniyespor 6, Akhisarspor ve Fatih Karagümrük birer hafta zirvede kaldı. Ligde Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için play-off'ta mücadele edecek.



LİGE 3 TAKIM VEDA ETTİ



Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından Osmanlıspor da lige veda etti. TFF 1. Lig'de 3 takım, puan silme cezası aldı. Eskişehirspor'a 15, Osmanlıspor ve Bursaspor'a üçer puan silme cezaları uygulandı. Ligde 10. hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 mağlup olan Cesar Grup Ümraniyespor, karşılaşmada 6 yabancı oyuncu oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı.



SERİLER



Hatayspor'un 5 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Adana Demirspor, Akhisarspor ve Ekol Göz Menemenspor 4 müsabakadan art arda 3 puanla ayrıldı. Fatih Karagümrük 14 maç, Altay ile Ekol Göz Menemenspor 10, Keçiörengücü de üst üste 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Boluspor 16, Adanaspor 14, Eskişehirspor ise üst üste 13 müsabakada galibiyet alamadı.



LİGE VERİLEN ARADAN SONRA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN ADANA DEMİRSPOR



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra oynanan 6 maçta yenilmeyen ve 16 puan toplayan Adana Demirspor, bu süreçte en başarılı ekip olarak dikkati çekti. Adana ekibini 15'er puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Keçiörengücü ve 13'er puanla Fatih Karagümrük ve Hatayspor izledi.



En başarısız ekipler ise birer puanları bulunan Adanaspor ile Eskişehirspor oldu.



2019-2020 SEZONU RAPORU



En az kart gösterilen hafta: 31. hafta (32 sarı, 3 kırmızı)



En fazla kart gösterilen haftalar: 7. hafta (59 sarı, 3 kırmızı), 12. hafta (60 sarı, 2 kırmızı)



Kırmızı kart gösterilmeyen hafta: Yok



En fazla sarı kart gösterilen hafta: 12. hafta (60)



En az sarı kart gösterilen hafta: 31. hafta (32)



Futbolcuları kırmızı kart görmeyen takım: Altınordu



Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takım: Adanaspor (12)



Futbolcuları en fazla sarı kart gören takım: Osmanlıspor (98)



Futbolcuları en az sarı kart gören takımlar: Altınordu (66)



Skorların tasnifi: Ligde 306 maçın 92'si beraberlikle tamamlandı. 138'i ev sahibi (1'i hükmen), 76'sı da deplasman takımı olmak üzere 214 maç bir ekibin galibiyetiyle bitti ve maçlarda 16 ayrı skor görüldü?



En çok görülen skor: 1-0 (59)?



Diğer skorlar: 2-1 (45), 0-0 (30), 1-1 (38), 2-0 (34), 3-1 (24), 2-2



(22), 3-0, 3-2 (16), 4-1 (6), 4-2 (5), 4-0, 4-3 (3), 3-3, 5-0 (2), 6-1 (1)



En az beraberlik görülen haftalar: 7, 9, 12, 23, 31, 32, 33. ve 34. hafta (1)



En fazla beraberlik görülen hafta: 28. hafta (7)?



Deplasmanda en farklı skorla kazanan takımlar: Ekol Hastanesi



Balıkesirspor-Adana Demirspor (1-6), Ekol Hastanesi Balıkesirspor- İstanbulspor,



Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük (0-5)?



Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takımlar: Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu, İstanbulspor-Fatih Karagümrük (4-0)



Ev sahibi takımların en başarılı olduğu hafta: 8. hafta (6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet: 20 puan)



Deplasman takımlarının en başarılı olduğu hafta: 18. hafta (4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi: 15 puan)?



Deplasman takımlarının galip gelemediği hafta: 5. hafta?



Ev sahibi takımların en başarısız olduğu hafta: 26. hafta (1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi: 8 puan)



Deplasman takımlarının en başarısız olduğu hafta: 5. hafta (4 beraberlik, 5 yenilgi: 4 puan)?



En az galip gelen takım: Adanaspor (3)?



En fazla galip gelen takım: Hatayspor (19)



En fazla berabere kalan takım: Boluspor (15)?



En az berabere kalan takım: Eskişehirspor (6)?



En fazla yenilen takım: Eskişehirspor (21)



En az yenilen takım: Hatayspor (6)?



En fazla gol atan takım: Adana Demirspor (71)



En az gol atan takımlar: Boluspor, Adanaspor (30)?



En fazla gol yiyen takım: Eskişehirspor (60)



En az gol yiyen takım: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (26)?



Kendi sahasında en başarılı takım: Hatayspor (17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet: 42 puan)



Kendi sahasında en başarısız takım: Eskişehirspor (17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet: 15 puan)



Kendi sahasında en fazla galip gelen takım: Hatayspor (13)



?Kendi sahasında en az galip gelen takım: Adanaspor (3)



Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Adanaspor (5)?



Kendi sahasında en az berabere kalan takım: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2)



Kendi sahasında en fazla yenilen takım: Eskişehirspor (10)



Kendi sahasında en az yenilen takım: Hatayspor (1)



Kendi sahasında en fazla gol atan takım: Adana Demirspor (38)?



Kendi sahasında en az gol atan takım: Boluspor (16)?



Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Eskişehirspor (30)



Kendi sahasında en az gol yiyen takım: Hatayspor (8)?



Deplasmanda en başarılı takımlar: Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük (17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi: 29 puan)



Deplasmanda en başarısız takım: Adanaspor (17 maçta 2 beraberlik, 15 yenilgi: 2 puan)?



Deplasmanda en fazla galip gelen takımlar: Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük (8)



Deplasmanda galibiyeti olmayan takım: Adanaspor



Deplasmanda en fazla berabere kalan takım: Altay (9)



Deplasmanda en az berabere kalan takımlar: Adanaspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Osmanlıspor (2)



Deplasmanda en fazla yenilen takım: Adanaspor (15)



Deplasmanda en az yenilen takımlar: Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Altay (4)



Deplasmanda en fazla gol atan takım: Adana Demirspor (33)



Deplasmanda en az gol atan takım: Adanaspor (10)



Deplasmanda en fazla gol yiyen takım: Adanaspor (35)



Deplasmanda en az gol yiyen takım: Büyükşehir Belediye Erzurumspor



(12)??



Not: Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'un aldıkları ceza puanları değerlendirmeye katılmamıştır.



