Üye Girişi
TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:35
TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı, System.String[]

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi.

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi.

Kura çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak TFF 1. Lig, 15 Mayıs'ta tamamlanacak.

TFF 1. Lig'de 5, 17, 25 ve 33'üncü haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak. Her takım ilk yarı ve ikinci yarıda birer hafta olmak üzere 2 haftayı bay geçecek.

Fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, "Uzun zamandır pandemi ile mücadeleyle yolumuza devam ediyoruz. Geçen yıl ligi el ele vererek sonlandırdık. Kulüplerimizin yaşadığı sıkıntıları biliyorum. Zaman zaman takım kurmakta zorlandınız, yapılan testlerle ilgili sorunlar yaşadınız ama çok şükür yaptığımız istişareler neticesinde ligleri oynatarak zevkli bir sezonu sonlandırdık. Bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Bu ligi değerli kılan mücadelelere sahne olması, birçok takımın Süper Lig potansiyelinde takım kurması da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 12 farklı kentten 19 takımın katılımıyla 347 maç izleneceğini hatırlatan Büyükaydın şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sezon bu ligde mücadele eden ve bir üst lige çıkan takımları kutluyorum. Uzun zamandır seyirci desteğinden yoksun olarak müsabakalara devam ettik. İnşallah bu yıl aşı ve salgındaki hafifleme nedeniyle yüzde 50 kapasite ile statlara taraftar almayı uygun gördüğümüzü açıklamıştık. Salgın daha da hafiflerse bu sayıyı arttırma arzusundayız. Bizim için taraftar futbolun olmazsa olmazı. Önümüzdeki sezon itibarıyla bu ligde VAR sistemi ile ilgili düşüncelerimizi önümüzdeki sezonla ilgili hazırlıklarımıza ciddi şekilde devam ediyoruz. Gerekli altyapıyı tamamladıktan sonra bu ligde de VAR sistemini devreye sokmaya çalışacağız. Burada en önemli olan insan kaynağı eğitimlerini vermek, yetiştirmek bizim görevimiz olacak. Başkanlarım sizden ricam genç oyunculara, altyapılara yatırım yapılması. Bu gençlere çok ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Teşvik anlamında da sizlere gerekli desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu."

TFF 1. Lig'de ilk hafta müsabakaları şöyle:

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Balıkesirspor- Beypiliç Boluspor

Tuzlaspor-MKE Ankaragücü

Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

Ankara Keçiörengücü-Altınordu

İstanbulspor- Manisa FK

Gençlerbirliği-Eyüpspor

Bursaspor-Adanaspor

Yılport Samsunspor-Bay geçecek

Futbol Federasyonu, Yılmaz Büyükaydın, Türkiye, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu canlı yayında açıkladı: Maske takmaya devam edeceğiz 18:23 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu canlı yayında açıkladı: Maske takmaya devam edeceğiz Otomobille takip edip taşlı sopalı saldırdılar! Saldırının hedefi olan adam o anları anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar 18:15 Otomobille takip edip taşlı sopalı saldırdılar! Saldırının hedefi olan adam o anları anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu 18:07 Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı 17:47 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu 17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı 16:38 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü 15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı 15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı

Son Dakika Haberleri
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
18:11 Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
17:10 İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim
16:51 Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız         
18:27
Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret! Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!         
18:19
Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti         
18:11
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı         
17:57
Rize'de sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar kapandı Rize'de sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar kapandı         
17:44
Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok         
16:51
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor         
15:16
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor         
14:54
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi         
14:44
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
'Berdel' cinayetinde 4 çocuğunun babasını öldüren kadına üst sınırdan indirimli ceza 'Berdel' cinayetinde 4 çocuğunun babasını öldüren kadına üst sınırdan indirimli ceza         
12:10
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 18:34:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement