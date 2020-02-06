TFF 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor

6 saat önce

Açılış maçında Fatih Karagümrük, lider Hatayspor'u konuk edecek.

TFF 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

Açılış maçında Fatih Karagümrük, lider Hatayspor'u konuk edecek. Vefa Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.


Haftanın dikkati çeken mücadelesinde Adana derbisi oynanacak. Zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Adanaspor'u 8 Şubat Cumartesi günü Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak.


Ligde 21. haftanın müsabaka programı şöyle:


Yarın:


19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)


8 Şubat Cumartesi:


14.00 Giresunspor- İstanbulspor (Giresun Atatürk)


16.30 Eskişehirspor- Altınordu (Eskişehir Yeni)


19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)


9 Şubat Pazar:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)


16.30 Osmanlıspor- Bursaspor (Osmanlı)


19.00 Altay- Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


10 Şubat Pazartesi:


19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Spor Toto Akhisar)


Fatih Karagümrük, Hatayspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:39 
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