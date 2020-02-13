TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak, System.String[]

TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 22. haftanın programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

19.00 Altınordu- Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)

16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor- Eskişehirspor (Menemen İlçe)

16 Şubat Pazar:

14.00 Keçiörengücü- Altay (Aktepe)

16.30 Fatih Karagümrük- Giresunspor (Vefa)

16.30 Bursaspor- Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

17 Şubat Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlıspor, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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