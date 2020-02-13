TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi İzmir'de açılacak!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 22. haftanın programı şöyle:



14 Şubat Cuma:



19.00 Altınordu- Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



15 Şubat Cumartesi:



14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)



16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)



19.00 Ekol Göz Menemenspor- Eskişehirspor (Menemen İlçe)



16 Şubat Pazar:



14.00 Keçiörengücü- Altay (Aktepe)



16.30 Fatih Karagümrük- Giresunspor (Vefa)



16.30 Bursaspor- Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)



17 Şubat Pazartesi:



19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



