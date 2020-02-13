TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi İzmir'de açılacak! - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi İzmir'de açılacak! - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi İzmir'de açılacak!

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 22. haftanın programı şöyle: 14 Şubat Cuma: 19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)15 Şubat Cumartesi: 14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)19.

TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi İzmir'de açılacak!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 22. haftanın programı şöyle:


14 Şubat Cuma:


19.00 Altınordu- Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


15 Şubat Cumartesi:


14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)


16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)


19.00 Ekol Göz Menemenspor- Eskişehirspor (Menemen İlçe)


16 Şubat Pazar:


14.00 Keçiörengücü- Altay (Aktepe)


16.30 Fatih Karagümrük- Giresunspor (Vefa)


16.30 Bursaspor- Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)


17 Şubat Pazartesi:


19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)


Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Bornova, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:40 
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