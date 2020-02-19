TFF 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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TFF 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

12 dakika önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.


Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cumartesi günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren BB Erzurumspor - Bursaspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.


TFF 1. Lig'de 21, 22 ve 23 Şubat'ta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:


21 Şubat Cuma


19.00 Osmanlıspor - Menemenspor: Onur Özütoprak


19.00 Eskişehirspor - Hatayspor: Hakan Ceylan


22 Şubat Cumartesi


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Ümit Öztürk


14.00 Ümraniyespor - Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu


16.30 Akhisarspor - Fatih Karagümrük: Turgut Doman


19.00 Adana Demirspor - Altınordu: Yasin Kol


23 Şubat Pazar


14.00 Giresunspor - Balıkesirspor: Cihan Aydın


16.30 Altay - Adanaspor: Bülent Birincioğlu


19.00 İstanbulspor - Boluspor: Ramazan Keleş - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
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