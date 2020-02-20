TFF 1. Lig'de 23. haftanın perdesi 2 maçla açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 23. haftanın perdesi 2 maçla açılıyor - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 23. haftanın perdesi 2 maçla açılıyor

7 saat önce

TFF 1. Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 23. haftanın perdesi 2 maçla açılıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor (Osmanlı)

19.00 Eskişehirspor- Hatayspor (Yeni Eskişehir)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor (Kazım Karabekir)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Ümraniye Belediye)

16.30 Akhisarspor- Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)

19.00 Adana Demirspor- Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

23 Şubat Pazar:

14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Altay- Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 İstanbulspor- Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:14 Kaynak: AA
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