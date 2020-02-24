TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlayacak - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlayacak

7 saat önce

TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlayacak, System.String[]

TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Hafta içi oynanacak 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Hatayspor- Osmanlıspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Göz Menemenspor- Adana Demirspor (Menemen İlçe)

19.00 Fatih Karagümrük- Eskişehirspor (Vefa)

26 Şubat Çarşamba:

16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Akhisarspor- Giresunspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

27 Şubat Perşembe:

14.00 Keçiörengücü- İstanbulspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor- Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Adana Demirspor, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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