TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlayacak

Hafta içi oynanacak 24. hafta maçlarının programı şöyle:

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Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon Elneny'nin yerine Fatih'i oynatacak

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten yönetime tepki: Her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun