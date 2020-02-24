TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlayacak - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlayacak

7 saat önce

Hafta içi oynanacak 24. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)16.30 Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)19.00 Fatih Karagümrük-Eskişehirspor (Vefa)26 Şubat Çarşamba: 16.

TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlayacak, System.String[]

Hafta içi oynanacak 24. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


14.00 Hatayspor- Osmanlıspor (Antakya Atatürk)


16.30 Ekol Göz Menemenspor- Adana Demirspor (Menemen İlçe)


19.00 Fatih Karagümrük- Eskişehirspor (Vefa)


26 Şubat Çarşamba:


16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


16.30 Akhisarspor- Giresunspor (Spor Toto Akhisar)


19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)


27 Şubat Perşembe:


14.00 Keçiörengücü- İstanbulspor (Aktepe)


16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bolu Atatürk)


19.00 Bursaspor- Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)


Mustafa Kemal Atatürk, Adana Demirspor, Osmanlıspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:40 
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