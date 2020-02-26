TFF 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle: 29 Şubat Cumartesi: 14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş19.

TFF 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:


29 Şubat Cumartesi:


14.00 Osmanlıspor- Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu


16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş


19.00 Adana Demirspor- Hatayspor: Turgut Doman


1 Mart Pazar:


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Bursaspor: Erkan Özdamar


16.30 İstanbulspor- Adanaspor: Bahattin Şimşek


19.00 Altay- Altınordu: Kadir Sağlam


2 Mart Pazartesi:


19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan


19.00 Giresunspor- Boluspor: Mert Güzenge

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:38 
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