TFF 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:



29 Şubat Cumartesi:



14.00 Osmanlıspor- Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu



16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş



19.00 Adana Demirspor- Hatayspor: Turgut Doman



1 Mart Pazar:



14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın



14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Bursaspor: Erkan Özdamar



16.30 İstanbulspor- Adanaspor: Bahattin Şimşek



19.00 Altay- Altınordu: Kadir Sağlam



2 Mart Pazartesi:



19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan



19.00 Giresunspor- Boluspor: Mert Güzenge