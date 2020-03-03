TFF 1. Lig'de 25 haftada 41 teknik adam görev aldı - Son Dakika
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TFF 1. Lig'de 25 haftada 41 teknik adam görev aldı

6 saat önce

TFF 1. Lig'de geride kalan 25 haftada 16 takım, 41 farklı teknik direktörle çalıştı.

TFF 1. Lig'de 25 haftada 41 teknik adam görev aldı, System.String[]

TFF 1. Lig'de geride kalan 25 haftada 16 takım, 41 farklı teknik direktörle çalıştı. Ligde sadece Keçiörengücü ve Altınordu kulüpleri hoca değişikliğine gitmedi.


TFF 1. Lig'de yer alan 18 takımdan 16'sı kötü gidişatlarının faturasını teknik direktörlere kesti. 25 haftası geride kalan ligde 16 takım, 41 farklı teknik direktörle çalıştı. Sadece Keçiörengücü ve Altınordu bu kervana katılmayan ekipler oldu.


En fazla Adanaspor ve Karagümrük değiştirdi


Ligde en fazla teknik adam değişikliğine giden takımlar Adanaspor ve Karagümrük oldu. Sezona Levent Eriş ile başlayan Adana temsilcisi, 7. haftada alınan 2-1'lik Ümraniyespor yenilgisiyle görevinden ayrıldı ve Engin İpekoğlu geldi. Ancak İpekoğlu da takımın başında kaldığı 12 maçlık serüvende sadece 1 galibiyet alınca deneyimli çalıştırıcıyla da yola devam edilmedi. Daha sonra Eyüp Arın'la anlaşan Adanaspor, söz konusu süreçte 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Kısa süren bu maceradan sonra ise mevcut teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşıldı.


Cüneyt Dumlupınar ile 2019-2020 sezonuna merhaba diye Karagümrük, 7 haftalık süreçten sonra bu birlikteliğe son verdi. Erkan Zengin ile oyuncu-teknik direktör olarak yoluna devam eden İstanbul temsilcisi, ardından Giray Bulak'ı teknik direktörlük koltuğuna oturttu. Sadece 5 hafta süren Bulak dönemin sona ermesiyle Karagümrük, ligin ikinci yarısına Ömer Erdoğan'la başladı. Erdoğan, 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımı play-off potasına sokmayı başardı.


Adanaspor ve Karagümrük'ü 3'er defa teknik adam değişikliğine giden Altay, Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor ve Hatayspor takip ediyor.


9 teknik direktör 2'şer takım çalıştırdı


TFF 1. Lig'de görev alan teknik direktörlerden 9'u sezon içinde 2'şer takımın başında yer aldı. Bu isimler Coşkun Demirbakan (Eskişehirspor, Adanaspor), Sait Karafırtınalar (Altay, Ümraniyespor), Ali Tandoğan (Balıkesirspor, Altay), Yalçın Koşukavak ( Bursaspor, Altay), Ramazan Kurşunlu (Menemenspor, Balıkesirspor), Giray Bulak (Boluspor, Karagümrük), Fırat Gül ( İstanbulspor, Boluspor), Erkan Sözeri ( Giresunspor, Erzurumspor), Mehmet Altıparmak (Akhisarspor, Hatayspor) olarak dikkat çekiyor.


2019-2020 sezonunda 25 hafta sonunda yapılan teknik adam değişiklikleri şöyle:


Adanaspor: Levent Eriş, Engin İpekoğlu, Eyüp Arın, Coşkun Demirbakan


A.Demirspor: Ümit Özat, Uğur Tütüneker


Keçiörengücü: Serkan Özbalta


Altay: Sait Karafırtınalar, Ali Tandoğan, Yalçın Koşukavak


Altınordu: Hüseyin Eroğlu


Balıkesirspor: Ali Tandoğan, Ramazan Kurşunlu, Yusuf Şimşek


Boluspor: Giray Bulak, Osman Özköylü, Fırat Gül


Erzurumspor: Muzaffer Bilazer, Erkan Sözeri


Eskişehirspor: Fuat Çapa, Coşkun Demirbakan, Mustafa Özer


Bursaspor: Yalçın Koşukavak, İbrahim Üzülmez


Akhisarspor: Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural


Menemenspor: Ramazan Kurşunlu, Cenk Laleci


Giresunspor: Erkan Sözeri, Hakan Kutlu


Hatayspor: İlhan Palut, Bayram Soysal, Mehmet Altıparmak


İstanbulspor: Fırat Gül, Fatih Tekke


Karagümrük: Cüneyt Dumlupınar, Erkan Zengin, Giray Bulak, Ömer Erdoğan


Osmanlıspor: Mustafa Dalcı, İsmet Taşdemir


Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek, Sait Karafırtınalar - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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