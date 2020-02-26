TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

6 saat önce

Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı, System.String[]

Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak Ümraniyespor- Bursaspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.


TFF 1. Lig'de 29 Şubat, 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:


29 Şubat Cumartesi


14.00 Osmanlıspor- Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu


16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş


19.00 Adana Demirspor- Hatayspor: Turgut Doman


1 Mart Pazar


14.00 BB. Erzurumspor-E.G Menemenspor: Cihan Aydın


14.00 C.G Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Özdamar


16.30 İstanbulspor- Adanaspor: Bahattin Şimşek


19.00 Altay- Altınordu: Kadir Sağlam


2 Mart Pazartesi


19.00 E.H Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan


19.00 Giresunspor- Boluspor: Mert Güzenge - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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