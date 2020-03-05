TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 26. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Ekol Göz Menemenspor- Altay (Menemen)
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
7 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü- Boluspor (Aktepe)
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük- Adana Demirspor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor- Giresunspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Bursaspor- İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
8 Mart Pazar:
16.30 Akhisarspor- Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)