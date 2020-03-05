TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 26. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de 26. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Ekol Göz Menemenspor- Altay (Menemen)

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

7 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü- Boluspor (Aktepe)

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük- Adana Demirspor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor- Giresunspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Bursaspor- İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Mart Pazar:

16.30 Akhisarspor- Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Menemen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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