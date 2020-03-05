TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir ve Adana'da açılıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir ve Adana'da açılıyor! - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir ve Adana'da açılıyor!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen)19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)7 Mart Cumartesi: 14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)14.

TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir ve Adana'da açılıyor!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


19.00 Ekol Göz Menemenspor- Altay (Menemen)


19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)


7 Mart Cumartesi:


14.00 Keçiörengücü- Boluspor (Aktepe)


14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)


16.30 Fatih Karagümrük- Adana Demirspor (Vefa)


16.30 Eskişehirspor- Giresunspor (Eskişehir Yeni)


19.00 Bursaspor- İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


8 Mart Pazar:


16.30 Akhisarspor- Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)


19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


Adanaspor, Menemen, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:24 
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