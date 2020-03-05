TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir ve Adana'da açılıyor!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



19.00 Ekol Göz Menemenspor- Altay (Menemen)



19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)



7 Mart Cumartesi:



14.00 Keçiörengücü- Boluspor (Aktepe)



14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)



16.30 Fatih Karagümrük- Adana Demirspor (Vefa)



16.30 Eskişehirspor- Giresunspor (Eskişehir Yeni)



19.00 Bursaspor- İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



8 Mart Pazar:



16.30 Akhisarspor- Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)



19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



