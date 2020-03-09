TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içinde oynanacak 27. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)16.30 Altay-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)19.

TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içinde oynanacak 27. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


14.00 Boluspor- Adanaspor (Bolu Atatürk)


16.30 Altay- Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)


19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Bursaspor (Balıkesir Atatürk)


11 Mart Çarşamba:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediye)


16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)


19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)


19.00 İstanbulspor- Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


12 Mart Perşembe:


19.00 Osmanlıspor- Eskişehirspor (Osmanlı)


Mustafa Kemal Atatürk, Adanaspor, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:10 
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