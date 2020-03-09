TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içinde oynanacak 27. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
14.00 Boluspor- Adanaspor (Bolu Atatürk)
16.30 Altay- Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Bursaspor (Balıkesir Atatürk)
11 Mart Çarşamba:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediye)
16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 İstanbulspor- Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
12 Mart Perşembe:
19.00 Osmanlıspor- Eskişehirspor (Osmanlı)