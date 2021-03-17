TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika

TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

17.03.2021 13:35
TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu, System.String[]

TFF 1. Lig'de 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

TFF 1. Lig'de 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

19 Mart Cuma:

19.00 Altay-Menemenspor: Çağdaş Altay

20 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Kadir Sağlam

13.30 İstanbulspor- Altınordu: Özgür Yankaya

16.00 Eskişehirspor- Adana Demirspor: Burak Pakkan

19.00 Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

21 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Akhisarspor- Ankara Keçiörengücü: Emre Malok

16.00 Ankaraspor- Beypiliç Boluspor: Cihan Aydın

19.00 Adanaspor- Bursaspor: Emre Kargın

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika Spor


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