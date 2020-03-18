TFF 1. Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı

14 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar: 20 Mart Cuma: 19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu21 Mart Cumartesi: 14.

TFF 1. Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:


20 Mart Cuma:


19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu


19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu


21 Mart Cumartesi:


14.00 Keçiörengücü-Bursaspor: Yasin Kol


14.00 Giresunspor-Adanaspor: Alper Çetin


16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan


19.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan


22 Mart Pazar:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok


16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker


19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:40 

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