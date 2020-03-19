TFF 1. Lig'de 29. hafta heyecanı İzmir ve İstanbul'da başlıyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde, haftanın açılış maçlarında Altay, Akhisarspor'u, İstanbulspor ise lider Hatayspor'u konuk edecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 29. haftanın müsabaka programı şöyle:



Yarın:



19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



21 Mart Cumartesi:



14.00 Keçiörengücü- Bursaspor (Aktepe)



14.00 Giresunspor- Adanaspor (Giresun Atatürk)



16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor- Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)



19.00 Boluspor- Altınordu (Bolu Atatürk)



22 Mart Pazar:



14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.30 Adana Demirspor- Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)



