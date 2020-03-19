TFF 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 29. hafta yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde, haftanın açılış maçlarında Altay, Akhisarspor'u, İstanbulspor ise lider Hatayspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü- Bursaspor (Aktepe)

14.00 Giresunspor- Adanaspor (Giresun Atatürk)

16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor- Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Boluspor- Altınordu (Bolu Atatürk)

22 Mart Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Adana Demirspor- Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)