TFF 1. Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

TFF 1. Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

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TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:


26 Haziran Cuma


20.00 Bursaspor - Adanaspor: Volkan Bayarslan


20.00 Altınordu - Keçiörengücü: Turgut Doman


27 Haziran Cumartesi


17.30 Eskişehirspor - Altay: Erkan Özdamar


17.30 Osmanlıspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek


20.00 EG Menemenspor - Boluspor: Cihan Aydın


20.00 Adana Demirspor - Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu


28 Haziran Pazar


17.30 Hatayspor - EH Balıkesirspor: Hakan Ceylan


20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Onur Özütoprak


20.00 Akhisarspor - CG Ümraniyespor: Yasin Kol - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor
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