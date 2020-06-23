TFF 1. Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.



TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:



26 Haziran Cuma



20.00 Bursaspor - Adanaspor: Volkan Bayarslan



20.00 Altınordu - Keçiörengücü: Turgut Doman



27 Haziran Cumartesi



17.30 Eskişehirspor - Altay: Erkan Özdamar



17.30 Osmanlıspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek



20.00 EG Menemenspor - Boluspor: Cihan Aydın



20.00 Adana Demirspor - Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu



28 Haziran Pazar



17.30 Hatayspor - EH Balıkesirspor: Hakan Ceylan



20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Onur Özütoprak



20.00 Akhisarspor - CG Ümraniyespor: Yasin Kol - İSTANBUL