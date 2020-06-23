TFF 1. Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

TFF 1. Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

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TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

26 Haziran Cuma

20.00 Bursaspor - Adanaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Altınordu - Keçiörengücü: Turgut Doman

27 Haziran Cumartesi

17.30 Eskişehirspor - Altay: Erkan Özdamar

17.30 Osmanlıspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

20.00 EG Menemenspor - Boluspor: Cihan Aydın

20.00 Adana Demirspor - Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Haziran Pazar

17.30 Hatayspor - EH Balıkesirspor: Hakan Ceylan

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Onur Özütoprak

20.00 Akhisarspor - CG Ümraniyespor: Yasin Kol

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TFF 1. Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Son Dakika

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