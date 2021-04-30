TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 33. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
1 Mayıs Cumartesi:
13.30 Eskişehirspor- Bursaspor: Davut Dakul Çelik
16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Suat Arslanboğa
16.00 Yılport Samsunspor- Ankaraspor: Burak Şeker
16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor: Yasin Kol
16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya
16.00 Altınordu-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altay: Kadir Sağlam
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor: Emre Malok
Kaynak: AA
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