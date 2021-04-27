TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 33. hafta programı tarafından açıklandı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre tüm maçlar 1 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.
Ligin 33. hafta mücadeleleri şu şekilde:
1 Mayıs Cumartesi
13.30 Eskişehirspor - Bursaspor
16.00 Samsunspor - Ankaraspor
16.00 Ankara Keçiörengücü - Menemenspor
16.00 GZT Giresunspor - Akhisarspor
16.00 Altınordu - Tuzlaspor
16.00 Ümraniyespor - Altay
16.00 Bandırmaspor - Adanaspor
16.00 İstanbulspor - Boluspor
16.00 Adana Demirspor - Balıkesirspor - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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