TFF 1. Lig'de 33. haftanın programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 33. haftada oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

13.30 Eskişehirspor- Bursaspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Yılport Samsunspor- Ankaraspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor (Aktepe)

16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor (Çotanak)

16.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 İstanbulspor- Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)