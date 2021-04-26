TFF 1. Lig'de 33. haftanın programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 33. haftada oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
13.30 Eskişehirspor- Bursaspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Yılport Samsunspor- Ankaraspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor (Aktepe)
16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor (Çotanak)
16.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 İstanbulspor- Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)
Kaynak: AA
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