TFF 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 34. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

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