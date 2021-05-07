TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 34. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Bugün:
16.00 Beypiliç Boluspor- Eskişehirspor: Raşit Yorgancılar
20.30 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Furkan Aksuoğlu
9 Mayıs Pazar:
18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Murat Erdoğan
18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor- Altınordu: Sarper Barış Saka
18.00 Bursaspor- Ankara Keçiörengücü: Koray Gençerler
18.00 Ankaraspor- İstanbulspor: Alper Çetin
20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Menemenspor- Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor