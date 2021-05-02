TFF 1. Lig'de 34. haftanın programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 34. ve son haftada oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
7 Mayıs Cuma:
16.00 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
20.30 Beypiliç Boluspor- Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
9 Mayıs Pazar:
18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor- Altınordu (Balıkesir Atatürk)
18.00 Bursaspor- Ankara Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00 Ankaraspor- İstanbulspor (Osmanlı)
20.30 Menemenspor- Adana Demirspor (Menemen İlçe)
20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)
20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Kaynak: AA
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