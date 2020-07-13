TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın programı açıklandı - Son Dakika

TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın maç programı belli oldu.

İsmi Feberbahçe ile anılan Beşiktaşlı Gökhan Gönül: Neler olacağını sezon sonu göreceğiz
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu

TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

17 TEMMUZ CUMA:

20.00 Ekol Göz Menemenspor- Altınordu (Menemen İlçe)

18 TEMMUZ CUMARTESİ:

17.30 Giresunspor- Altay (Giresun Atatürk)

17.30 Fatih Karagümrük- Adanaspor (Vefa)

17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

17.30 Adana Demirspor- İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

17.30 Hatayspor- Bursaspor (Antakya)

19 TEMMUZ PAZAR:

17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Osmanlı)

17.30 Eskişehirspor- Boluspor (Eskişehir Yeni)


Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın programı açıklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:35 İsmi Feberbahçe ile anılan Beşiktaşlı Gökhan Gönül: Neler olacağını sezon sonu göreceğiz 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:53 Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:43 Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti 22:07 Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı 22:03 Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar 21:30 Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
İsmi Feberbahçe ile anılan Beşiktaşlı Gökhan Gönül: Neler olacağını sezon sonu göreceğiz
23:35
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
22:53
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
22:43
Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı
22:07
Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar
22:03
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
21:30
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 23:39:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın programı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]